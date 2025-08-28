Hereu afirma que velarán por el cumplimiento de la ley "sin excepción" en el reparto de menores
Hereu afirma que velarán por el cumplimiento de la ley “sin excepción” en el reparto de menores
- 1 minuto de lectura'
LLEIDA, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que el Gobierno velará por el cumplimiento de la ley "sin excepción" en el reparto de menores migrantes.
"Es muy importante defender el cumplimiento a partir de una filosofía de solidaridad entre todas las comunidades autónomas que deben ser corresponsables", ha sostenido en declaraciones este jueves tras visitar la planta avícola de Avidel en Lleida.
Al ser preguntado sobre qué va a hacer el Gobierno ante el rechazo de algunos líderes del PP a este reparto, el ministro ha respondido que es un tema de atención a la infancia y de derechos humanos: "Con estos principios no se juega".
Sobre un posible incumplimiento de la ley, Hereu se ha remitido a las palabras del ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, y ha insistido en que "la ley es para todos y la ley se tiene que cumplir".
Ha reiterado que "todas las comunidades autónomas tienen que afrontar y asumir su cuota de solidaridad a favor de una política en favor de los derechos humanos".
