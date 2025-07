Hereu asegura que el Gobierno sacará adelante el decreto antiapagones y ve "inexplicable" el voto de Podemos

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este miércoles que el Gobierno volverá a presentar ante el Congreso de los Diputados el decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el ocurrido el pasado 28 de abril, después de que no lograra ser convalidado en la última sesión parlamentaria, pese al apoyo de sectores industriales, eléctricos y de asociaciones comprometidas con la transición energética. "Esto lo vamos a sacar adelante (...). Porque es una gran prioridad y porque nos jugamos muchas cosas", ha afirmado Hereu en el encuentro de Generación de Oportunidades 'Hacia una industria digital y verde', un proyecto de Europa Press en colaboración con la consultora McKinsey & Company. El Pleno del Congreso derogó este martes el decreto antiapagones por el 'no' de PP, Vox y UPN, pero también de tres socios de investidura: Podemos, BNG y Junts, a los que se unió el diputado de Chunta Aragonesista integrado en Sumar, Jorge Pueyo. El ministro de Industria ha subrayado que se trata de "medidas absolutamente necesarias", con un respaldo amplio y que se inscriben en la estrategia del Ejecutivo de avanzar en la electrificación como motor de la reindustrialización en España. Hereu ha expresado ante los medios que confía en que "a través del diálogo" se logre finalmente el respaldo necesario en la Cámara Baja, al considerar que el contenido del decreto es "muy positivo y muy necesario" tanto para la sociedad como para las familias y empresas. El decreto no fue convalidado junto a otras seis disposiciones aprobadas este lunes, lo que llevó al Ejecutivo a anunciar su intención de volver a presentarlo en el Congreso, insistiendo en que "responde a una gran necesidad" para el país. Desde su Departamento, ha defendido que "muchísimas propuestas industriales" están orientadas actualmente hacia la descarbonización, lo que hace imprescindible avanzar en la electrificación como eje de futuro productivo. En este sentido, ha cuestionado la postura de Podemos, señalando que le cuesta "explicar las razones de un no a una medida que es evidente que afecta al desarrollo de muchas industrias". "Para mí es inexplicable", ha criticado Hereu. El ministro ha afirmado que no entiende que "una fuerza de progreso" se oponga a una norma que tiene en cuenta, ha dicho, "a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus familias", y ha remarcado que muchas de estas medidas han sido trabajadas con todos los sectores implicados. Además ha destacado que este decreto ha sido liderado y trabajado por la vicepresidenta tercera con todos los agentes implicados, y que su contenido responde a la hoja de ruta estratégica del Ejecutivo en materia de sostenibilidad y competitividad industrial. Pese al retroceso en la votación, el ministro mantiene la confianza en que el Congreso "estará a la altura de las necesidades y expectativas" del país en materia de energías renovables cuando las medidas vuelvan a someterse a debate.