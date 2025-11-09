Hereu celebra la proclamación de Al Nowais como secretaria general de ONU Turismo: "Todo el apoyo de España"

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha celebrado el nombramiento de la emiratí Shaikha Al Nowais como nueva secretaria general de ONU Turismo y le ha ofrecido "todo el apoyo y compromiso de España".

Una proclamación que se ha producido en el marco de la 26ª Asamblea General de ONU Turismo, celebrada en Riad (Arabia Saudí), y que ratifica la elección que tuvo lugar el pasado mes de mayo durante el 123º Comité Ejecutivo en Segovia.

El ministro, que encabeza la delegación española en la Asamblea General, ha deseado a la nueva dirigente "acierto y éxito en su gestión", además de mostrar "todo el apoyo y compromiso de España" para "seguir transformando el turismo hacia un modelo turístico sostenible y responsable, que sea fuente de prosperidad, cooperación y desarrollo a nivel global".

Al Nowais se convertirá así en la primera mujer al frente de este organismo mundial desde su fundación, de la cual se cumple este año el 50º aniversario.

"ONU Turismo, única agencia de Naciones Unidas con sede permanente en España, tiene que liderar esta transformación, aumentando aún más su papel e influencia, para afrontar con audacia los retos que el sector tiene en el horizonte, desde el consenso y el multilateralismo", ha señalado sobre esta nueva etapa el ministro, que ha acudido a la cita acompañado de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez.

Según ha trasladado este domingo el Ministerio en un comunicado, Hereu tendrá la oportunidad de exponer ante la Asamblea General las líneas generales de la estrategia España Turismo 2030, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, una agenda compartida con todos los actores del ecosistema turístico de España para "el impulso hacia un modelo sostenible, equilibrado e inclusivo", en la que el Gobierno "se compromete con un plan de acciones transversales".

Una reunión en Riad orquestada bajo el lema 'AI-Powered Tourism: Redefining the Future' ('Turismo impulsado por IA: la redefinición del futuro'), en la que el ministro también podrá explicar que la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial serán las "principales herramientas" en las acciones de España Turismo 2030.

REUNIONES BILATERALES

Durante la jornada de hoy, el ministro de Industria y Turismo ha seguido manteniendo reuniones bilaterales paralelas, como los encuentros con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas; la ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè, y el de Croacia, Tonci Glavina.

Con todo, acabará el día asistiendo a los actos de conmemoración del 50º aniversario de ONU Turismo.