Hereu defiende "diversificar" los mercados para no depender solo del acuerdo comercial con Estados Unidos.

Lleida, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido que España debe "diversificar los mercados para no depender solo del acuerdo comercial con Estados Unidos", en alusión al acuerdo arancelario cerrado por la UE con el país norteamericano.

En declaraciones este jueves tras visitar la planta avícola de Avidel en Lleida, el ministro ha asegurado que Estados Unidos es un "gran socio", pero ha señalado que se debe diversificar hacia mercados como Mercosur y el mercado asiático, así como intensificar el mercado interior europeo.

Hereu ha lamentado que el acuerdo arancelario "no es el mejor", pero ha asegurado que ahora ya está cerrado y se puede trabajar a partir de certezas.

Ha recordado que el Gobierno anunció una inversión de 14.000 millones de euros en "políticas de defensa de las estructuras productivas en España y también para el relanzamiento comercial", con el objetivo de hacer frente a los aranceles.

REUNIONES CON SECTORES

El ministro ha detallado que este miércoles hubo reuniones con el sector agrario, químico, farmacéutico y del plástico, y el martes con el sector siderúrgico y de la automoción, y ha destacado que los ministerios de Economía, Industria y Agricultura están haciendo seguimiento del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial, para paliar el efecto de los aranceles.

Ha insistido en que están trabajando con los sectores, a nivel de producto y a nivel de empresa, pero ha señalado que "el efecto sobre el tejido industrial español es limitado, porque el peso de las exportaciones tiene sus límites".