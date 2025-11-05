Hereu pone La Farga (Barcelona) como ejemplo para avanzar hacia un modelo productivo más sólido

BARCELONA, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, destacó la importancia de empresas industriales como esta para avanzar hacia un modelo productivo más sólido, competitivo y alineado con los objetivos de descarbonización y autonomía industrial de Europa, durante una visita a la sede de La Farga en Les Masies de Voltregà (Barcelona) el pasado viernes. En un comunicado este martes, la empresa explicó que Hereu pudo conocer el modelo de negocio circular y su apuesta por la innovación y la sostenibilidad como "motores de competitividad y progreso económico". Además, el encuentro permitió compartir la visión de una industria más sostenible, innovadora y resiliente, en la que el cobre, especialmente el reciclado, desempeña un papel esencial para afrontar los grandes retos de la transición energética y la soberanía industrial. La CEO de la empresa, Inka Guixà, señaló que entienden "la innovación y la sostenibilidad como la manera de hacer industria". "Nuestro objetivo es claro: liderar un modelo industrial que combine progreso económico, responsabilidad ambiental y bienestar social", añadió.