Herida de bala una sobrina de George Floyd tras ser alcanzada por disparos la casa de su familia en Houston

La ni√Īa de cuatro a√Īos herida de bala en un tiroteo registrado el 1 de enero en la ciudad estadounidense de Houston, situada en el estado de Texas (sur), ha sido identificada como Arianna Delane, sobrina de George Floyd, quien muri√≥ en 2020 a manos de un polic√≠a de Mine√°polis.

El padre de la ni√Īa, Derrick Delane, ha detallado que su apartamento fue alcanzado por varios disparos durante la madrugada del 1 de enero y que una de las balas dio a la ni√Īa, que se encontraba durmiendo, seg√ļn ha informado la cadena de televisi√≥n estadounidense ABC.

"Mi hija salt√≥ y dijo: 'Pap√°, me han dado'. Me sorprend√≠ hasta que vi sangre y me di cuenta de que verdaderamente hab√≠an dado a mi hija de cuatro a√Īos", ha relatado, antes de agregar que cree que se trat√≥ de un ataque intencionado.

"¬ŅPor qu√© disparar√≠an contra mi casa?", se ha preguntado. "Mi hija no lo sabe. No puedo explicarlo. Como padre, se supone que debes proteger a los ni√Īos", ha agregado. La ni√Īa fue operada tras sufrir da√Īos en un pulm√≥n y en el h√≠gado, adem√°s de tres costillas rotas.

Por su parte, la Polic√≠a de Houston ha se√Īalado en un comunicado publicado a trav√©s de la red social Twitter que est√° investigando el suceso, antes de manifestar que por el momento no hay sospechosos ni motivos sobre el incidente.

Floyd fue detenido en mayo de 2020 a la salida de un establecimiento por haber utilizado un billete falso para pagar un paquete de cigarrillos. Durante el operativo, fue esposado y colocado en el suelo sobre su pecho, mientras que el agente Derek Chauvin clavó su rodilla sobre el cuello del hombre durante nueve minutos, pese a los avisos de que no podía respirar.

Su muerte, registrada en un vídeo que dio la vuelta al mundo, generó una ola de indignación a nivel global, con movilizaciones y marchas que en ocasiones derivaron en disturbios, y puso nuevamente sobre la mesa el racismo de las instituciones estadounidenses.

El agente fue sentenciado en abril de 2021 a 22 a√Īos y seis meses de c√°rcel por la muerte de Floyd, tras lo que en diciembre se declar√≥ culpable de violar los derechos civiles de la v√≠ctima, evitando as√≠ otro proceso judicial que podr√≠a ampliar la pena que le fue impuesta.