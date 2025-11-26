Herida grave una mujer tras una explosión dentro de su vehículo en Granollers (Barcelona)

BARCELONA, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Una mujer ha sido trasladada en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona después de que este miércoles por la mañana se produjera una explosión dentro de su vehículo en Granollers (Barcelona), informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat han sido requeridos a las 08.24 horas, y las dos dotaciones han asegurado que no se ha producido un incendio, pero la onda expansiva ha afectado a tres placas de un falso techo de un local cercano que se han desencajado.

Además de dos ambulancias, el SEM ha movilizado al helicóptero medicalizado.