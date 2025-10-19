Herida una senderista de 73 años tras caer por un terraplén en El Castañar de Las Rozas de Puerto Real (Madrid)
Herida una senderista de 73 años tras caer por un terraplén en El Castañar de Las Rozas de Puerto Re
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 19 Oct. 2025 (Europa Press) -
Una senderista de 73 años ha resultado herida este domingo tras caer por un terraplén en El Castañar de Las Rozas de Puerto Real (Madrid), según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
El suceso ha tenido lugar durante la tarde de hoy. La mujer ha sido rescatada por el Grupo Especial de Rescate de Altura (GERA), los Bomberos de la Comunidad de Madrid y el enfermero del Summa 112 integrado en el operativo.
Posteriormente, la afectada ha sido trasladada al hospital con fractura de tibia y peroné, según ha comunicado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
LA NACION
Otras noticias de España
Más leídas
- 1
El intenso diálogo por radio entre Franco Colapinto y su ingeniero Stuart Barlow
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 19 al 25 de octubre de 2025
- 3
Robo en el Louvre: estas son las joyas que se robaron los ladrones del museo
- 4
Los tiernos saludos de los famosos por el Día de la Madre: del emotivo posteo de Pampita al recuerdo retro de La China Suárez