Heridas cinco personas en un aparente atropello intencionado en Tel Aviv

Al menos cinco personas han resultado heridas este martes tras ser atropelladas en Tel Aviv, incidente que se ha visto seguido de un tiroteo en el lugar y que se ha saldado con la muerte del presunto atacante.

El servicio de ambulancias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en su cuenta en la red social Twitter que el suceso ha tenido lugar en torno a las 13.00 horas (hora local) y ha especificado que el atropello ha tenido lugar en la calle Pinchas Rosen.

As√≠, ha manifestado que los servicios sanitarios "est√°n atendiendo a cinco v√≠ctimas en el lugar del suceso", al tiempo que ha manifestado que una de las heridas, una mujer de 46 a√Īos, se encuentra en estado grave. El resto de v√≠ctimas se encuentran en estado leve o moderado.

La Policía israelí ha apuntado que el conductor, que no ha sido identificado, ha muerto tras ser tiroteado por un civil que se encontraba en el lugar, antes de afirmar que se ha tratado de un ataque terrorista, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

El suceso tiene lugar en medio de un repunte de las tensiones tras el inicio el lunes de una operaci√≥n del Ej√©rcito de Israel en la ciudad cisjordana de Yen√≠n (norte), que se ha saldado por ahora con diez palestinos muertos y cerca de cien heridos, seg√ļn el √ļltimo balance facilitado por el Ministerio de sanidad palestino.

Europa Press