Heridas graves una mujer y su hija de siete años tras ser atropelladas por un vehículo en Parla
MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -
Una mujer de 49 años y su hija de siete han resultado heridas de gravedad tras ser atropelladas por un turismo en la localidad de Parla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.
El accidente ha tenido lugar este viernes a las 18.40 horas a la altura del número 5 de la Avenida de las Lagunas. Efectivos de Cruz Roja, SUMMA112 y Policía Local han acudido al lugar de los hechos.
La menor ha sido desplazada cinco metros tras el atropello y ha sufrido traumatismo craneoencefálico moderado, además de presentar una herida abierta en la cabeza. Ha sido trasladada por SUMMA112 al Hospital 12 de Octubre con pronóstico grave.
Por su parte, la madre presenta policontusiones y su pronóstico es potencialmente grave. También ha sido trasladada al mismo hospital que a su hija por Cruz Roja con apoyo de SUMMA112.
El conductor ha permanecido en el lugar del accidente, han detallado las mismas fuentes. La Policía local se ha encargado de las investigaciones en torno a lo ocurrido.
