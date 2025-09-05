Heridas unas diez personas por las nuevas réplicas del terremoto del domingo en el este de Afganistán

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de una decena de personas han resultado heridas a causa de una serie de temblores que han sacudido durante las últimas horas el este de Afganistán, en medio de las labores de búsqueda y rescate tras el devastador terremoto registrado el domingo en esta zona del país centroasiático, que dejó más de 2200 muertos, según el último balance de las autoridades instauradas por los talibán en 2021.

El portavoz del gobierno provincial de Laghman, Abdulmalik Niazi, ha indicado que los nuevos seísmos han dejado al menos nueve heridos, siete de los cuales han tenido que ser hospitalizados, sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado, tal y como ha recogido la agencia oficial afgana de noticias, Bajtar.

Asimismo, el jefe del Departamento de Gestión de Desastres, Mohamad Ghazi, ha confirmado el derrumbe de más viviendas en la localidad de Alingar debido a estas réplicas, que han sido constantes desde el citado terremoto de magnitud 6 en la escala de Richter durante la noche del domingo.

El viceportavoz del Emirato Islámico de Afganistán, Hamdulá Fitrat, especificó el jueves en el último balance oficial desvelado por Kabul que hasta la fecha se han confirmado 2205 fallecidos y 3640 heridos por el terremoto del domingo, que afectó principalmente a la provincia de Kunar, si bien se teme que la cifra de víctimas sea aún mayor.