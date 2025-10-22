Herido grave tras un tiroteo frente al Parlamento de Serbia

Por Ivana Sekularac

BELGRADO, 22 oct (Reuters) -

Un hombre resultó gravemente herido el miércoles cuando se produjeron disparos frente al edificio del Parlamento en Belgrado, cerca de una tienda de campaña levantada por partidarios del presidente serbio Aleksander Vucic.

Una persona fue detenida y la policía aseguró el lugar de los hechos, según informaron las autoridades y los medios de comunicación locales. Vucic dijo en un acto de Gobierno que tenía que marcharse antes de tiempo debido a "un acto terrorista que acaba de ocurrir frente al edificio de la asamblea serbia".

Desde hace un año se vienen produciendo enormes protestas callejeras contra Vucic, desencadenadas por el derrumbe de la marquesina de una estación de tren en la ciudad de Novi Sad el pasado noviembre, en el que murieron 16 personas y que muchos achacan a la negligencia y corrupción del Gobierno.

El tiroteo tuvo lugar en un parque situado entre el Parlamento y la oficina de Vucic, donde sus partidarios han colocado tiendas de campaña para impedir que los manifestantes se acerquen a los edificios. En ese momento no había ninguna protesta.

Un vídeo publicado en internet muestra a agentes de seguridad armados acercándose a una de las tiendas mientras un hombre se aleja cojeando del lugar. Se produjeron algunos disparos y después se declaró un incendio en el interior de la tienda, según un vídeo publicado en el medio de comunicación NOVA, cuya ubicación fue verificada por Reuters.

No estaba claro quién efectuó los disparos ni quién inició el fuego, que fue apagado poco después.

Un hombre de 70 años disparó a otro de 57 en la pierna y luego disparó un bote de gas en el campamento de tiendas, informó Telegraf.rs que basa su información en fuentes.

El ministro de Sanidad, Zlatibor Loncar, dijo a la prensa que un hombre tenía una herida grave y tendría que ser operado urgentemente.

Otro vídeo publicado en la red social X y verificado por Reuters mostraba a un hombre tendido en el suelo con las manos a la espalda y rodeado de agentes de policía.

Un reportero de Reuters vio camiones de bomberos y policías rodeando el lugar. La policía local no quiso hacer comentarios, pero un agente que se encontraba en el lugar dijo que "ya no hay peligro". (Información adicional de Antonis Pothitos y Daria Sito-Sucic; redacción de Edward McAllister; edición de Philippa Fletcher; edición en español de María Bayarri Cárdenas)