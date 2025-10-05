Herido leve un turista español por el ataque de un oso en el sur de Japón
Japón. Herido leve un turista español por el ataque de un oso en el sur de Japón
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -
Un turista español ha resultado herido este domingo al sufrir el ataque de un oso en el sur de Japón, según han informado las autoridades niponas. El suceso ha ocurrido en torno a las 08.30 de la mañana, hora local, cuando el turista, de 40 años, se encontraba cerca de una parada de autobús en la aldea histórica de Shirakawa-go, Patrimonio de la Humanidad, en la prefectura de Gifu, según informa el diario japonés 'Yomiuri Shimbun'.
El turista, del que no han trascendido más datos personales, ha sufrido una abrasión producida por un zarpazo en la parte superior del brazo derecho y ya ha recibido atención médica. De acuerdo con las autoridades locales, es la primera vez que un oso ataca a una persona desde 2014.
Otras noticias de Japón
- 1
La historia de William Taynton, el joven oficinista que se convirtió en la primera persona del mundo en aparecer en TV
- 2
Así se puede activar el “modo Capibara” en WhatsApp en octubre 2025
- 3
Tiene 840 proyectos: el fenomenal negocio que armó un emprendedor y llamó la atención de varios famosos
- 4
Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint: “Nuestra gran batalla es defender la importancia que tiene la industria para el país”