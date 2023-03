Herido un diplomático sursudanés en un "incidente violento" en la sede de la Embajada de Uganda en EEUU

Kampala afirma que el atacante sería una persona "enfadada" por el proyecto de ley endureciendo penas a homosexuales

Al menos una persona ha resultado herida a causa de un "incidente violento" en la sede de la Embajada de Uganda en Nueva York que las autoridades ugandesas han atribuido a una persona "enfadada" por el proyecto de ley recientemente aprobado que contempla penas de cadena perpetua para los homosexuales.

"Incidente violento en la Casa de Uganda en Nueva York", ha denunciado el representante permanente ugandés ante Naciones Unidas, Adonia Ayebare, que ha detallado que el herido es un diplomático sursudanés".

Así, ha manifestado que "un individuo que aún debe ser identificado ha dañado una ventana en la puerta trasera y ha herido a un diplomático sursudanés". "La Policía está en el lugar. Afortunadamente, las cámaras de seguridad han captado el incidente", ha afirmado.

"Es demasiado pronto para establecer los motivos, pero el individuo estaría enfadado por el proyecto de ley aprobado por el Parlamento de Uganda sobre personas LGTBI. Habrá más detalles más adelante", ha aseverado en su cuenta en la red social Twitter.

Ayebare ha hecho hincapié en que el proyecto de ley no ha sido aprobado y ha criticado las "engañosas" informaciones de "medios internacionales" que apuntan en este sentido. "Hasta que el presidente no dé su visto bueno, no es ley. Separación de poderes", ha apostillado.

El texto aprobado por el Parlamento ugandés penaliza la mera identificación como LGTBI, con castigos que pueden alcanzar la cadena perpetua e incluso la pena de muerte si se cataloga como 'homosexualidad agravada', en casos en que se considere que no hay consentimiento o median coacciones. Quienes promuevan las relaciones entre personas del mismo sexo se arriesgan a penas de hasta 20 años de prisión.

La ley ha sido criticada por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien ha señalado que es preocupante" en la medida en que plantea castigar al colectivo LGTBI "simplemente por existir" y "por ser quienes son".

Asimismo, la Unión Europea ha apuntado que "la criminalización de la homosexualidad es contraria al Derecho Internacional" y ha recordado una de las cláusula de la Carta Africana, que defiende que "toda persona tiene el deber de respetar y considerar a sus semejantes sin discriminación".

Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha señalado que Washington analizará "posibles repercusiones". "Tendríamos que investigar si habrá que tomar o no posibles repercusiones, quizá económicas, si finalmente esta ley se promulga", argumentó.

