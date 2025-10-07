LA NACION

Herido un hombre de 71 años tras la colisión entre un coche y una bici en la calle República Argentina de Logroño

LOGROÑO, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un hombre de 71 años y vecino de Logroño ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente por la colisión entre un coche y una bicicleta en la calle República Argentina de Logroño.

Según informan desde SOS Rioja 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 11.10 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Policía Local.

Finalmente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro de Logroño.

