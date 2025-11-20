Herido un militar de Israel tras ser tiroteado durante una incursión en la ciudad cisjordana de Nablús

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos un militar de Israel ha resultado herido tras ser tiroteado durante una incursión de las tropas israelíes en la ciudad cisjordana de Nablús, tras lo que las Brigadas Al Quds, el brazo armado de Yihad Islámica, ha reivindicado la autoría.

El Ejército israelí ha indicado que los militares fueron desplegados como parte de una "operación extensa" para "localizar armas y arrestar terroristas". "Durante un arresto en Nablús, terroristas abrieron fuego contra las fuerzas que operaban en la zona", ha dicho, antes de agregar que un militar ha resultado herido "en estado moderado".

Tras ello, el Batallón de Nablús de las Brigadas Al Quds ha destacado que sus miembros "atraparon a una patrulla a pie integrada por diez soldados cuando estaba irrumpiendo en la ciudad", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'. "Fuimos capaces de atacar a los refuerzos militares con fuego intenso, causando bajas", ha zanjado.