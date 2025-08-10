LA NACION

Herido un varón al caerse de un vehículo en marcha en Cabañas de Polendos (Segovia)

CABAÑAS DE POLENDOS (SEGOVIA), 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un varón de 29 años ha resultado herido tras caerse de un vehículo en marcha en el kilómetro 13 de la carretera SG-V2221 en Cabañas de Polendos (Segovia), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León a Europa Press.

El centro de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido a las 5.25 horas de este domingo, 10 de agosto, una llamada en la que se informaba sobre el accidente. El 1-1-2 ha avisado del mismo a Emergencia Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil con la que se ha trasladado al herido al Hospital de Segovia.

