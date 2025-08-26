Heridos cerca de 25 palestinos en una incursión del Ejército de Israel en Ramala, Cisjordania

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Alrededor de 25 palestinos han resultado heridos este martes en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra las ciudades de Ramala y Al Biré, en Cisjordania, una operación que se ha saldado con al menos tres detenidos, sin que las tropas israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre esta redada.

La Media Luna Roja Palestina ha señalado que entre los heridos hay siete con impactos de bala, seis por el uso de balas de goma, tres por metralla y cinco por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes, que han realizado una redada en una tienda de cambio de divisas.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el vehículo de un periodista ha sido alcanzado por balas de goma, mientras que las tropas israelíes han irrumpido en varios edificios y actuado contra participantes en una protesta centrada en las exigencias sobre la entrega de cadáveres de palestinos muertos a manos de las fuerzas de Israel.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.