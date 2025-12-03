Heridos cuatro militares israelíes en un supuesto ataque armado en el sur de la Franja de Gaza

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro militares israelíes han resultado heridos este miércoles en un supuesto ataque armado llevado a cabo por supuestos milicianos palestinos en la zona de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, en medio del acuerdo de alto el fuego.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han explicado que durante la jornada una patrulla desplegada en la zona se encontró "con varios terroristas que emergieron de una ruta subterránea" y, como consecuencia, un militar ha resultado gravemente herido y otros tres presentan heridas moderadas.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica, han informado de que la cifra de muertos a causa de la ofensiva puesta en marcha por Israel tras los ataques del 7 de octubre asciende a más de 70.100, mientras que los heridos se sitúan ahora en 171.000.

Desde la entrada en vigor del último alto el fuego se han constatado 360 muertos por ataques israelíes, si bien la cifra total de fallecidos asciende a los 617 dado que muchos de ellos corresponden a cuerpos recuperados de entre los escombros.