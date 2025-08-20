Heridos cuatro militares israelíes por la explosión de una munición sin detonar en el suroeste de Siria

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos cuatro militares israelíes han resultado heridos este miércoles por la explosión de una munición sin detonar mientras realizaban una operación en el suroeste de Siria, según ha informado el Ejército de Israel, que no ha precisado la localidad en la que ha tenido lugar el incidente.

"Hoy, durante una actividad operativa de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Siria, un arma explotó en la zona. El incidente está siendo investigado. Como resultado, cuatro soldados resultaron levemente heridos y fueron evacuados para recibir atención médica en un hospital", reza un breve comunicado.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres pero con informantes en el país árabe, ha indicado que siete soldados israelíes han resultado heridos, de los cuales cuatro están en estado grave, por la explosión de una granada en el monte Hermón, zona tomada por las tropas israelíes tras la caída del régimen de Bashar al Assar.

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la caída del régimen de Al Assad después de la toma de Damasco en diciembre de 2024 por yihadistas y rebeldes encabezados por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición del país.