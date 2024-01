En un buque militar francés cerca de la costa de Egipto, palestinos heridos reciben atención médica que se ha vuelto inalcanzable en la asediada Franja de Gaza después de meses de guerra.

Sentado en una silla de ruedas, Abdulrahman Iyad se retuerce las manos en el regazo, apoyándolas suavemente junto a los clavos que sobresalen de sus muslos.

En su teléfono móvil mira fotos de su familia, todos muertos en una explosión que le destrozó el rostro.

"Yo salí volando por el aire y golpeé la pared de la casa de nuestro vecino, mi pierna quedó atrapada bajo un techo colapsado", relató Iyad a AFP en el portahelicópteros francés Dixmude, convertido en hospital para atender a civiles palestinos heridos.

"Cuando me desperté en el hospital, mis tíos me dijeron que me habían visitado, pero yo no recordaba nada", contó.

La casa de Iyad, como gran parte del territorio palestino donde Israel combate al movimiento islamista Hamás desde inicios de octubre, quedó convertida en escombros.

La guerra comenzó el 7 de octubre cuando combatientes de Hamás lanzaron un ataque sin precedentes contra Israel.

El ataque dejó 1.140 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras israelíes. Entre los muertos más de 300 militares.

Israel respondió con una ofensiva militar que dejó al menos 25.105 muertos en Gaza, en su gran mayoría mujeres, adolescentes y niños, según el ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

Las misiones de búsqueda y rescate se han vuelto casi imposible en el territorio, con lo cual miles han quedado atrapados y quizás muertos entre los escombros, según los médicos.

El sistema de salud está casi completamente colapsado, con hospitales desbordados y médicos obligados a atender un creciente número de víctimas con cada vez menos recursos.

- "Impactado" -

El navío francés comenzó a atender pacientes en noviembre, cerca de la costa del puerto de El-Arish, 50 km oeste de la frontera de Egipto con Gaza.

En la cubierta del navío, un puñado de pacientes y sus familias se congregan en torno a una mesa jugando a la baraja.

Entre ellos estaba Nesma Abu Gayad, una palestina gravemente herida cuando su casa fue bombardeada.

"Fui atendida en algunos hospitales de Gaza antes de llegar a Egipto", contó a AFP, con el muñón de su pie izquierdo sobre el piso.

"El próximo paso será una prótesis, pero necesito una referencia y viajar al exterior para recibirla".

Marine, una médica francesa en el Dixmude que solo reveló su primer nombre, dijo que el buque ha recibido solo 120 pacientes, todos casos graves que necesitan de períodos largos de internado.

Es una pequeña minoría de las más de 62.000 personas que han resultado heridas en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio.

Salle, otra médica francesa a bordo del Dixmue, estaba impactada por las heridas que dice haber encontrado.

"Soy militar, así que atiendo heridas de guerra de nuestros soldados franceses y aliados", comentó.

"Pero lo que me impactó fue encontrarlas en civiles", expresó.

