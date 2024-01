Al menos dos militares israelíes han resultado heridos este lunes en un ataque con cohetes ejecutado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá contra el norte de Israel, en el marco de los enfrentamientos desatados en la frontera tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Ejército israelí ha indicado que ambos han sido trasladados a un hospital y ha agregado que su vida no corre peligro, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Por su parte, Hezbolá ha reclamado la autoría del ataque y ha afirmado haber disparado proyectiles 'Burkan' contra la base Biranit, situada cerca de la frontera.

"Hubo un impacto directo", ha dicho el grupo libanés, que ha recalcado en un comunicado que "la resistencia islámica en Líbano sigue atacando posiciones del enemigo israelí en la frontera con la Palestina ocupada en apoyo al pueblo y la resistencia de Gaza, sometidos a una brutal agresión sionista con 'luz verde' estadounidense y la complicidad y silencio de Occidente y muchos regímenes árabes".

Las tensiones entre Israel y Hezbolá, apoyado por Irán, han repuntado tras la muerte a principios de enero del 'número dos' de Hamás, Salé al Aruri, y otros seis miembros de la milicia palestina, incluidos dos altos cargos del brazo armado del grupo, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en un bombardeo achacado al Ejército israelí contra la capital libanesa, Beirut.