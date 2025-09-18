Heridos dos soldados israelíes en el traslado a prisión de personas que trataron de evitar su reclutamiento

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado que dos efectivos han resultado heridos este miércoles durante el traslado a una prisión militar de varias personas acusadas de tratar de evitar su reclutamiento, que se ha topado con un centenar de judíos ultraortodoxos en protesta en unos enfrentamientos en los que uno de los detenidos ha conseguido escapar.

“Como parte de las actividades de control de las FDI, varios evasores del servicio militar fueron arrestados hoy, juzgados disciplinariamente y enviados a prisión. Los detenidos fueron trasladados en un vehículo militar a una prisión militar”, han indicado en un comunicado a través de su canal de Telegram.

El mensaje alude asimismo a un incidente cuando el vehículo militar en el que eran trasladados los detenidos “se topó con una manifestación en el cruce de Kfar Yona, en el centro del país”.

“Durante la manifestación, varios manifestantes lanzaron piedras y gas lacrimógeno contra el vehículo”, ha relatado el Ejército israelí, que ha afirmado que “dos soldados de las FDI resultaron levemente heridos por el gas lacrimógeno, recibieron atención médica en el lugar y no fue necesaria su evacuación”.

Los hechos se produjeron cuando cientos de manifestantes ultraortodoxos rodearon una furgoneta que intentaba llevar a personas detenidas a la prisión militar de Beit Lid y bloquearon su ruta, según ha informado el diario *Times of Israel*.

“Durante el incidente, uno de los detenidos logró escapar”, han reconocido las fuerzas israelíes, que han asegurado que, tras arrestarlo de nuevo, “el vehículo continuó su camino hacia la prisión militar”.

El Ejército israelí ha calificado los hechos como “graves” y ha subrayado que “condena cualquier acción contra sus miembros que intenten hacer cumplir la ley”.

“Las FDI seguirán actuando conforme a la ley según corresponda”, concluye el comunicado.

Las FDI enviaron a finales del pasado julio 54.000 órdenes de reclutamiento a miembros de la comunidad ultraortodoxa haredi a pesar de las tensiones y las protestas contra la obligatoriedad del servicio militar para estos judíos, que se dedican a estudiar la Torá, el libro sagrado del judaísmo, y alegan que están exentos de ser llamados a filas por motivos religiosos.