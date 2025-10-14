Heridos por disparos dos activistas venezolanos en Bogotá

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Dos activistas venezolanos han resultado heridos al sufrir un atentado este martes en el norte de la capital de Colombia, Bogotá, por el que han sido atacados a tiros, han confirmado las autoridades colombianas. El comandante del distrito de Usaquén, el teniente coronel Ricardo Chaves, ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales que las dos víctimas, de nacionalidad venezolana, han sufrido lesiones "por varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores". Se trata de Luis Alejandro Peche Arteaga, consultor político, y Yendri Omar Velásquez Rodríguez, defensor de Derechos Humanos, ha confirmado la Policía, y se encuentran en la Clínica Reina Sofía de la capital, con pronóstico estable.

Las autoridades han dado con el vehículo desde el que fueron lanzados los disparos en Suba, otra localidad al norte de la capital, y han hallado en su interior las dos pistolas "que habrían sido utilizadas para cometer los hechos", si bien en estos momentos están trabajando para localizar y capturar a los tres presuntos implicados en el atentado. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha pedido a la Fiscalía la apertura de una investigación por este ataque, que ha condenado en un comunicado en su cuenta de la red social X en el que ha recordado que Yendri Velásquez es solicitante de asilo en Colombia "luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los Derechos Humanos".

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, ha condenado el atentado contra Velásquez y Peche, de quien ha dicho que también tiene nacionalidad colombiana, y ha apremiado a las autoridades del país a "brindar protección" a ambos activistas, investigar, juzgar y "sancionar" a los autores del ataque. La opositora venezolana María Corina Machado ha manifestado su repulsa por lo acontecido en su cuenta de X, con un mensaje en el que ha pedido al Ejecutivo de Gustavo Petro una investigación "exhaustiva, transparente y urgente" de los hechos y "más importante aún" la protección de éstos y de "los venezolanos exiliados" en Colombia. "Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los Derechos Humanos en la región", ha considerado la galardonada con el último Nobel de la Paz.