Heridos por disparos dos activistas venezolanos en Bogotá

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Dos activistas venezolanos han resultado heridos al sufrir un atentado este lunes en el norte de la capital de Colombia, Bogotá, por el que han sido atacados a tiros, han confirmado las autoridades colombianas. El comandante del distrito de Usaquén, el teniente coronel Ricardo Chaves, ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales que las dos víctimas, de nacionalidad venezolana, han sufrido lesiones "por varios impactos de arma de fuego en sus extremidades inferiores", si bien ambos se encuentran en la Clínica Reina Sofía de la capital, con pronóstico estable.

Se trata de Yendri Omar Velásquez Rodríguez, defensor de Derechos Humanos, y del consultor político Luis Alejandro Peche Arteaga, quien ha denunciado en la red social X que "hacer política, defender Derechos Humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país". "Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo", ha señalado en un mensaje en el que ha agradecido el apoyo recibido y ha asegurado que "no nos detendremos".

Las autoridades han dado con el vehículo desde el que fueron lanzados los disparos en Suba, otra localidad al norte de la capital, y han hallado en su interior las dos pistolas "que habrían sido utilizadas para cometer los hechos", si bien en estos momentos están trabajando para localizar y capturar a los tres presuntos implicados en el atentado.

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha pedido a la Fiscalía la apertura de una investigación por este ataque, que ha condenado en un comunicado en su cuenta de la red social X en el que ha recordado que Yendri Velásquez es solicitante de asilo en Colombia "luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los Derechos Humanos".

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, ha condenado el atentado contra Velásquez y Peche, de quien ha dicho que también tiene nacionalidad colombiana, y ha apremiado a las autoridades del país a "brindar protección" a ambos activistas, investigar, juzgar y "sancionar" a los autores del ataque.

La opositora venezolana María Corina Machado ha manifestado su repulsa por lo acontecido en X, con un mensaje en el que ha pedido al Ejecutivo de Gustavo Petro una investigación "exhaustiva, transparente y urgente" de los hechos y "más importante aún" la protección de éstos y de "los venezolanos exiliados" en Colombia.

"Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los Derechos Humanos en la región", ha considerado la galardonada con el último Nobel de la Paz.

El mandatario ha asegurado en la misma plataforma que "todo" ciudadano del país vecino que quiera refugiarse en Colombia "es bien recibido" con independencia de sus ideas, defendido que esto "se ha demostrado en estos años". "Nadie puede decir que el Gobierno los ha molestado cualesquiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará", ha prometido antes de anunciar que la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, "ampliará la protección" de los activistas de "cualquier país" presentes en Colombia. Con todo, ha manifestado que "a quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia".