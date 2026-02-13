Hermana de Kim Jong Un dice que pesar de Seúl por el vuelo de drones es sensato, pero insuficiente

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La influyente hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, aseguró el viernes que el hecho de que un funcionario del gobierno surcoreano expresó su pesar por el presunto vuelo de drones civiles sobre su país fue "sensato", aunque advirtió que habrá contraataques en caso de que la situación se repita.

La declaración de Kim Yo Jong se produjo después de que el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, expresó el martes su “profundo pesar” por los presuntos vuelos y dejó en claro que el gobierno progresista de Seúl busca el “reconocimiento mutuo y la coexistencia pacífica” entre las dos naciones divididas por la guerra.

Corea del Norte amenazó el mes pasado con represalias después de acusar a su vecino del sur de lanzar un dron de espionaje en septiembre y de nuevo en enero.

El gobierno surcoreano ha negado que haya operado drones en los periodos señalados por Pyongyang, pero las autoridades policiales investigan a tres civiles sospechosos de volar drones hacia Corea del Norte desde zonas fronterizas.

La situación amenaza con enfriar aún más las perspectivas en el intento de Seúl por reanudar conversaciones con Corea del Norte luego de varios años de estancamiento y en medio de una disputa en materia nuclear cada vez más enconada.

Kim Yo Jong sostuvo que los comentarios de Chung fueron "más o menos, un acto sensato”, pero insuficientes como respuesta gubernamental, exigiendo medidas más firmes de Seúl para evitar actividades similares en el futuro.

"Aviso de antemano que se dará una reacción implacable en el caso de que se repita un incidente de violación de la soberanía inalienable de la RPDC", señaló Kim Yo Jong, utilizando las siglas del nombre formal de Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea.

"Será optado sin duda uno de varios modos de contraataque sin proporcionalidad", añadió, sin entrar en detalles.

El Ministerio de Unificación de Seúl, que se encarga de los asuntos intercoreanos, indicó que los presuntos vuelos de drones iban en contra de los principios del gobierno de reducir las tensiones y que planea tomar medidas no especificadas para evitar incidentes similares.

Según los analistas, las acusaciones norcoreanas sobre los drones podrían estar motivadas por sus esfuerzos por avivar el sentimiento anti Seúl de cara al congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, que se celebrará a finales de febrero. Durante la reunión, la primera de este tipo en cinco años, el país podría incorporar a la Constitución del partido la declaración de Kim de un sistema hostil de “dos Estados” en la península coreana.

No ha habido conversaciones públicas entre las dos Coreas desde 2019, y los vuelos de drones son fuente de hostilidad entre las dos naciones.

