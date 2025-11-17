Hermana de presidente filipino lo acusa de usar drogas

MANILA (AP) — La hermana distanciada del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., una senadora, lo acusó públicamente el lunes de ser un adicto a las drogas desde hace mucho tiempo, cuya supuesta dependencia de la cocaína ha llevado a problemas en su gobierno, incluyendo corrupción, acusaciones que su portavoz dijo que eran un tema reciclado que hace tiempo ha sido desmentido.

La subsecretaria de Comunicaciones, Claire Castro, declaró que las acusaciones de la senadora Imee Marcos podrían ser un intento de distraer las investigaciones en curso sobre un escándalo de corrupción que involucra proyectos de control de inundaciones que podrían implicar a sus aliados en el Senado.

"Senadora Imee, espero que sea patriota y ayude en la investigación que su propio hermano ha estado realizando y condene a todos los corruptos", indicó Castro. "No se ponga de su lado, no los oculte. Deje que el presidente Marcos trabaje para detener toda la corrupción".

Una comisión independiente de investigación creada por Marcos, un comité del Senado y agencias gubernamentales han estado investigando acusaciones de que miembros influyentes del Congreso y el Senado han recibido enormes sobornos de empresas constructoras, que habían ganado contratos lucrativos para construir proyectos de control de inundaciones, que resultaron ser de baja calidad, incompletos o inexistentes. El escándalo ha provocado indignación en este país propenso a inundaciones y tifones.

La senadora es una aliada destacada del crítico severo y predecesor de su hermano, Rodrigo Duterte.

Duterte fue arrestado en marzo bajo una orden de la Corte Penal Internacional y trasladado a Holanda por presuntos crímenes de lesa humanidad debido a sus brutales campañas antidrogas que dejaron miles de muertos. Duterte ha negado cualquier delito.

La familia de Duterte y sus aliados han culpado a Marcos y su administración por lo que afirman fue el arresto y detención ilegal del expresidente por parte del tribunal global. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, también es una de las críticas más vocales del actual presidente, pero es una aliada cercana de la senadora.

En un discurso el lunes por la noche ante una gran manifestación de un grupo religioso en un parque de Manila, la senadora señaló que la adicción a las drogas de su hermano comenzó cuando su padre, el homónimo del actual líder, aún era presidente y ha continuado hasta el día de hoy. Afirmó que ha afectado su salud y capacidad para gobernar.

El presidente y su hermana mayor eran hijos de un ex dictador que fue derrocado en un levantamiento "de poder popular" respaldado por el ejército en 1986.

Ella alegó que la esposa y los hijos del presidente también son consumidores de drogas y que ella y su hermano prácticamente no se hablan desde que él asumió la presidencia en 2022. Liza Marcos y sus hijos, que incluyen a un miembro de la Cámara de Representantes, no comentaron al respecto.

"Su adicción se convirtió en la causa de la avalancha de corrupción, la falta de dirección y decisiones muy equivocadas, la ausencia de responsabilidad y justicia", manifestó la senadora sin ofrecer ninguna evidencia.

Dirigiéndose a los militares, la policía y otros funcionarios, dijo que deberían ayudar a "mejorar su condición", añadiendo "No soy su enemiga. Su enemigo es él mismo".

Castro criticó a la senadora por no mencionar a Rodrigo Duterte, quien ha reconocido haber usado fentanilo en el pasado, y las denuncias de que él y su hija, la actual vicepresidenta, están vinculados a la corrupción. Tanto Duterte como su hija han negado estar involucrados en corrupción, incluyendo su supuesta malversación de fondos confidenciales.

A principios del año pasado, Rodrigo Duterte declaró en un discurso que su sucesor era un adicto a las drogas, que una vez estuvo en una lista de las fuerzas del orden de presuntos consumidores de drogas. Marcos entonces se rió de las acusaciones de Duterte y dijo que no dignificaría la acusación con una respuesta, pero afirmó que su predecesor estaba usando fentanilo, un poderoso opioide.

En 2016, Duterte reconoció que usó fentanilo en el pasado para aliviar el dolor causado por lesiones de un accidente de motocicleta. Su abogado sostuvo más tarde que Duterte había dejado de tomar fentanilo antes de convertirse en presidente en 2016.

En 2021, cuando Marcos era aspirante a la presidencia, su portavoz mostró dos informes de un hospital privado y del laboratorio de la policía nacional que indicaban que Marcos había dado negativo en pruebas de cocaína y metanfetamina.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.