Hermana del líder de Corea del Norte asciende en el partido de gobierno

La influyente política norcoreana Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, fue ascendida dentro de la estructura del partido gobernante durante el congreso quinquenal de la organización, informó el martes la prensa estatal.

El Comité Central del Partido de los Trabajadores nombró el lunes a Kim Yo Jong —hasta entonces subdirectora de departamento— directora de departamento de pleno derecho, anunció la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), órgano oficial de Pyongyang.

El domingo, Kim Jong Un fue reelegido por unanimidad por el partido para el cargo supremo de secretario general, informaron el lunes los medios oficiales.

Miles de cuadros de élite han acudido a la capital, Pyongyang, para la cita que cada cinco años orienta la acción del Estado en todos los ámbitos, desde la diplomacia hasta la planificación de la guerra.

Este congreso ofrece una rara visión del funcionamiento político de la aislada Corea del Norte y es ampliamente visto como un foro para que Kim exhiba su firme control del poder.

Kim Yo Jong ha sido durante mucho tiempo una de las lugartenientes más cercanas de su hermano y una de las mujeres más influyentes del régimen norcoreano.

Nacida a finales de la década de 1980, según el gobierno surcoreano, es uno de los tres hijos que tuvo el padre y predecesor de Kim, Kim Jong Il, con su tercera pareja conocida, la exbailarina Ko Yong Hui.

Fue educada en Suiza junto a su hermano y ascendió rápidamente en la jerarquía de gobierno una vez que él heredó el poder tras la muerte de su padre en 2011.

En 2018, visitó Corea del Sur para los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang, durante un período de acercamiento intercoreano.

Pyongyang también utiliza con frecuencia su nombre para emitir comunicados en los que Corea del Norte expone sus posturas o critica a Corea del Sur y a Estados Unidos.

En el transcurso del congreso, que durará varios días, se espera que el líder Kim revela la siguiente fase del programa de armas nucleares de Corea del Norte.