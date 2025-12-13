Hermano de presidente Nayib Bukele asume presidencia de Federación Salvadoreña de Fútbol

SAN SALVADOR, 12 dic - Uno de los hermanos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumió el viernes la presidencia de la Federación de Fútbol del país centroamericano (FESFUT) con el objetivo de cambiar la estructura y ordenar el trabajo de la organización deportiva.

Yamil Bukele, quien también funge como presidente del gubernamental Instituto Nacional de los Deportes (INDES) y que fue candidato único en el proceso de elecciones, permanecerá en el cargo de la Federación para un período de cuatro años, que finaliza en 2029.

El nuevo dirigente dijo que tomará decisiones administrativas y de gobernanza, evaluará las finanzas de la federación, ordenará el trabajo deportivo con selecciones juveniles, campamentos en Estados Unidos, entrenamientos permanentes de las selecciones de todos los niveles y la incorporación de tecnologías.

"Esto es como el tractor que va arrastrando toda la arena en una construcción, así tenemos que ir nosotros porque hay que hacer y remodelar todo, vamos por todo, definitivamente no hay tiempo”, dijo Bukele en conferencia de prensa tras su elección.

"Todo un país que por más de 44 años ha aclamado que el fútbol en El Salvador debe de cambiar, así que mucho compromiso, mucho trabajo que realizar, metas a corto, mediano y largo plazo que hay que cumplir", agregó.

En los días previos a su elección, el nuevo presidente de la FESFUT dijo que mantendrá como director técnico de la selección de fútbol al colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez, pese a que fracasó en su intento por clasificarla a la Copa del Mundo de 2026.

El Salvador no clasifica a un Mundial desde España 1982.

Nayib Bukele, un popular mandatario de 44 años de edad, ha sido cuestionado por la oposición y comunidad internacional por cooptar las instituciones del Estado para acumular poder, mientras que otros hermanos tienen roles en el gabinete sin nombramiento. (Reporte de Nelson Rentería. Editado por Carlos Calvo Pacheco)