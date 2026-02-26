Hermanos Brazao en Brasil condenados a 76 años de prisión por asesinato de Marielle

Según los jueces, ambos estaban al frente de una milicia activa en la zona oeste de la ciudad.

En la misma sentencia, Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil, fue condenado a 18 años de reclusión por obstrucción de la justicia y corrupción, dado que, según la Corte, habría obstaculizado deliberadamente las investigaciones posteriores al crimen, aunque no participó en la planificación del doble homicidio.

Además, la Corte ordenó el pago de indemnizaciones por un total de 7 millones de reales, equivalente a aproximadamente 1,15 millones de euros, a los familiares de las víctimas, y la pérdida de sus cargos públicos para los condenados.

Las defensas han anunciado que apelarán la decisión, mientras que los familiares de Marielle han recibido la resolución como un hito histórico tras años de retrasos y controversias. (ANSA)