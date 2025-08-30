Hermanos MacLean llegan a buen puerto tras épica travesía del Pacífico a remo

Tres hermanos escoceses llegaron el sábado a tierra firme, a Cairns, en el estado australiano de Queensland, tras una aventura en la que cruzaron a remo, sin escalas y sin asistencia, el océano Pacífico en 139 días a bordo de un bote de fibra de carbono.

“Después de 139 días en el mar, estamos encantados de volver a tierra firme y reunirnos con nuestros familiares y amigos”, declararon en sus redes sociales tras completar con éxito esta travesía récord.

Los jóvenes hermanos oriundos de Edimburgo, que completaron la travesía más rápida del océano Pacífico sin escalas, sin asistencia y solo con la fuerza humana, fueron recibidos en Australia al son de una gaita.

Ewan, Jamie y Lachlan MacLean zarparon de Lima en abril para emprender un viaje de 9000 millas (14.484,1 kilómetros) y tuvieron que hacer frente a violentas tormentas y al hambre durante la travesía.

Ewan incluso cayó por la borda antes de ser rescatado. Los hermanos lucharon contra el agotamiento, temiendo quedarse sin comida.

“Nunca había hecho algo tan difícil”, contó Ewan. “Hubo innumerables contratiempos que superar, algunos de los cuales nos dejaron perdidos, pero siempre nos apoyamos unos a otros”.

A través de su organización, la Fundación MacLean, el objetivo del viaje era recaudar fondos para financiar proyectos de acceso al agua potable en Madagascar.

A principios de año, el lituano Aurimas Mockus, que partió en solitario para intentar llevar a cabo esta aventura, tuvo que tirar la toalla debido al ciclón tropical Alfred.

mp/tc/chc/ole/hgs/avl