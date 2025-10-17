Hermoso regresa a la convocatoria de la selección española para semifinales de la Nations League

Por Fernando Kallas

La seleccionadora española, Sonia Bermúdez, ha comenzado su mandato convocando este viernes a Jenni Hermoso y Mapi León en una lista de 23 jugadoras para la semifinal de la Nations League contra Suecia.

Hermoso, de 35 años, máxima goleadora de la historia de España con 57 tantos, regresa tras un año de ausencia, mientras que la defensa León, que no juega desde la Eurocopa de 2022, también vuelve a la convocatoria.

Ambas jugadoras fueron dejadas de lado por la anterior seleccionadora, Montse Tomé, que dimitió en agosto tras la derrota de España ante Inglaterra en la final de la Eurocopa 2025.

Bermúdez, hasta ahora al frente de la selección femenina sub-23, se ha hecho cargo de la absoluta con la tarea inmediata de liderarla en las semifinales de la Nations League.

España se enfrentará a Suecia en una eliminatoria a doble partido, con la ida en el estadio La Rosaleda de Málaga el 24 de octubre y la vuelta en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo cuatro días después.

Alemania jugará contra Francia en la otra semifinal en las mismas fechas.

El regreso de Hermoso marca un momento importante para la delantera, que fue fundamental en el triunfo de España en el Mundial de 2023 y también estuvo en el centro de la polémica en la que se vio envuelto el expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales.

Rubiales fue declarado culpable de agresión sexual por besar a Hermoso sin su consentimiento durante las celebraciones del Mundial de Sídney.

