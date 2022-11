Hernán Galíndez, el paisano de Messi que guarda el arco ecuatoriano en Catar

Nació hace 35 años en Rosario, en la misma ciudad que Lionel Messi, del que apenas es tres meses mayor, pero en Catar-2022 defiende la portería de Ecuador, que no ha encajado gol en sus últimos siete partidos, una fortaleza que la 'Tri' pretende utilizar para meterse en los octavos del Mundial.

En los seis amistosos de preparación para el Mundial (en los que Ecuador no encajó gol), Galíndez se turnó en la titularidad con el experimentado Alexander Domínguez, uno de los tres únicos integrantes del 'Tri' supervivientes de Brasil-2014, la última participación en un Mundial del combinado sudamericano.

Pero el seleccionador Gustavo Alfaro se decantó el domingo por el golero de la Sociedad Deportiva Aucas para guardar el arco en el debut mundialista ante Catar (victoria por 2-0) y tras el buen desempeño de Galíndez, pocos dudas de que seguirá siendo el número 1.

Hasta hace menos de tres años, nada hacía presagiar que Galíndez defendiera la portería de una selección en un Mundial, y menos hacerlo con Ecuador.

El arquero fue rival de Messi, cuando ambos jugaban en equipos de niños en su Rosario natal, y comenzó su carrera profesional en Argentina (en Rosario Central y Quílmes de 2008 a 2011). Pero en 2012 fichó por Universidad Católica y acabó enamorándose de Quito, donde pasó casi una década (2012-2021) y obtuvo la nacionalización ecuatoriana en 2019.

"Hasta los cuatro años había jugado de delantero y a los cinco empecé a atajar, se ve que no hacía muchos goles y me mandaron para atrás. En el primer torneo me hicieron un solo gol y ese fue el de Lionel, lo recuerdo hasta el día de hoy. Mi mamá tiene una plaqueta en su casa por la valla menos vencida, ahí arrancó mi carrera", recordaba recientemente en las páginas del diario Olé.

- Historia con Aucas -

Tras un breve paso de apenas unos meses por Universidad de Chile, este mismo año regresó a Ecuador para jugar en el 'Papá Aucas', con el que ganó el primer título liguero de Ecuador en 77 años de existencia de la entidad y al que clasificó por primera vez para la Copa Libertadores.

Con el DT venezolano César Farías en el banquillo, Galíndez fue pieza clave en el histórico título de Aucas, siendo el baluarte de la racha de 22 partidos sin perder que llevaron el equipo a la final, y en la victoria contra le gigante Barcelona en la pelea por el título (1-0, 0-0), parando incluso un penal en el partido de vuelta que hubiese supuesto la igualada en la eliminatoria.

Galíndez cuenta con la confianza absoluta del seleccionador Gustavo Alfaro, también argentino, quien le llamó para jugar con la 'Tri' en 2020.

Esa primera convocatoria, para jugar contra Argentina en el inicio de la clasificatoria a Catar, también fue curiosa y tuvo cierto grado de fortuna, ya que el 'Lechuga' llamó primero a tres porteros, pero uno de ellos, Johan Padilla dio positivo al coronavirus justo antes de viajar a Buenos Aires.

Desde entonces, Galíndez se ha convertido en uno de los fijos en los planes del estratega argentino hasta hacerle ahora titular en Catar-2022.

- "Una locura" -

El arquero explicó que la decisión de convertirse en ciudadano ecuatoriano no tuvo nada que ver con el fútbol. "Mis hijos son ecuatorianos, a mi esposa le encanta el país y lo que yo creía es que tenía que ser ecuatoriano para tomar decisiones, como por ejemplo poder votar", declaró a Olé.

Ya ecuatoriano, el llamado para la selección parecía igualmente una quimera por la reticencia a hacer jugar con la selección a futbolistas nacidos fuera. Por ello, verse ahora en el "álbum de figuritas (de Catar-2022) es una locura".

"Hace dos años atrás lo más cerca que estaba yo del Mundial era ir a comprar el álbum", añadió con sorpresa.

Dos años después, Galíndez puede ser incluso uno de los protagonistas en Catar.

Mcd/psr

AFP