Hernando de Soto, primer ministro de Perú

Un comunicado oficial destacó que el economista, de 84 años, goza de "reconocido prestigio y respeto internacional y su nombramiento fortalece la dirección institucional del gobierno de transición y apoya, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes".

De Soto tendrá la tarea de conformar el nuevo gabinete, que jurará este martes.

El presidente Balcázar, designado por el parlamento para reemplazar al destituido José Jerí hasta el 28 de julio, ya se reunió con el economista para definir las acciones iniciales dentro del marco constitucional y las facultades otorgadas por el Congreso de la República a este gobierno de transición.

