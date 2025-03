Héroe de la democracia polaca Wałęsa dice que el trato de Trump a Zelenskyy le llenó de ‘horror’

VARSOVIA (AP) — El héroe de la democracia de Polonia, Lech Wałęsa, y decenas de otros ex prisioneros políticos en Polonia han escrito una carta al presidente Donald Trump, diciéndole que su trato al presidente de Ucrania en la Oficina Oval la semana pasada los llenó “de horror y desagrado”.

Wałęsa, quien fue presidente poco después de que volviera la denmocracia en Polonia, y los demás le dicen a Trump que les resultó ofensivo que esperara que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy mostrara respeto y gratitud por la asistencia material que Estados Unidos ha brindado a Ucrania mientras se defiende de la invasión rusa.

“A quien hay que agradecer es a los heroicos soldados ucranianos que derramaron sangre en defensa de los valores del mundo libre. Ellos son quienes han estado muriendo en las líneas del frente”, afirman.

La Casa Blanca ha exigido que Zelenskyy muestre más apertura a posibles concesiones para poner fin a los combates, pero Zelenskyy ha sido resistente, diciendo el lunes que cualquier acuerdo con Rusia está aún “muy, muy lejos”, mientras busca mayores garantías de seguridad de Washington.

Wałęsa publicó la carta en Facebook el lunes junto con una fotografía de él con Trump. La carta fue firmada por él y 38 otros ex activistas de la democracia que fueron encarcelados por el régimen comunista respaldado por Moscú en Polonia antes de 1989. Entre los demás firmantes se encuentran Adam Michnik, Bogdan Lis, Seweryn Blumsztajn y Władysław Frasyniuk.

“También nos aterrorizó el hecho de que la atmósfera en la Oficina Oval durante esta conversación nos recordó a la que recordamos bien de los interrogatorios por parte del Servicio de Seguridad y los tribunales comunistas”, escribieron.

“Los fiscales y jueces, comisionados por la omnipotente policía política comunista, también nos explicaron que tenían todas las cartas en sus manos, y nosotros no teníamos ninguna. Exigieron que cesáramos nuestras actividades, argumentando que miles de personas inocentes estaban sufriendo por nuestra causa. Nos privaron de libertad y derechos civiles porque no aceptamos cooperar con las autoridades y no les mostramos gratitud. Estamos asombrados de que usted tratara al presidente Volodymyr Zelenskyy de manera similar”, escribieron.

A partir de 1980, Wałęsa encabezó el movimiento pro-democracia Solidaridad de Polonia, que nueve años después llevó al derrocamiento pacífico del comunismo en Polonia e inspiró a otros países a liberarse de la dominación de Moscú.

En 1983 recibió el Premio Nobel de la Paz. Entre 1990 y 1995 se desempeñó como el primer presidente democráticamente elegido de Polonia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.