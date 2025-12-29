Héroe del atentado de Sídney, "quise proteger a gente inocente"

"Mi objetivo era simplemente quitarle el arma y evitar que matara a seres humanos inocentes", declaró a CBS News el verdulero, cuya acción fue filmada y transmitida a nivel mundial.

Ahmed recordó el momento en que, tras acercarse por detrás, saltó sobre la espalda de uno de los pistoleros, sujetándolo con la mano derecha, y le dijo: "Suelta el arma, deja de hacer lo que estás haciendo".

Así logró desarmar a Sajid Akram, uno de los dos atacantes, quien posteriormente murió en el ataque, que las autoridades australianas han calificado de antisemita.

Su hijo, Naveed Akram, con quien lideró el ataque, se encuentra actualmente bajo custodia policial. Ambos mataron a 15 personas e hirieron a decenas durante la festividad judía de Hanukkah, que se celebraba en Bondi Beach.

"No quería ver a gente morir delante de mí, no quería ver sangre, no quería oír el sonido de su arma, no quería ver a la gente gritando y suplicando, pidiendo ayuda", dijo Ahmed, reviviendo la escena.

"Sé que salvé muchas vidas, pero lo siento por las que se perdieron", añadió el hombre, quien recibió varios disparos en el hombro durante el enfrentamiento y debió someterse a varias cirugías.

Ahmed, padre de dos hijos, emigró a Australia desde Siria en 2007, según declaró su tío Mohammed, un agricultor, pocos días después del tiroteo en Al-Nayrab, su ciudad natal, y añadió que sus acciones eran "un motivo de orgullo para nosotros y para Siria".

El gobierno australiano agilizó los trámites y concedió varios visados a la familia de Ahmed, según informaron medios locales. "Ahmed ha demostrado la valentía y los valores que buscamos en Australia", declaró el ministro del Interior, Tony Burke, en un comunicado. (ANSA).