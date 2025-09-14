¿Héroe o villano? El juez detrás de la condena histórica de Bolsonaro por intento de golpe en Brasil

```html

BRASILIA, Brasil (AP) — Algunos historiadores brasileños ahora cuentan 14 intentos de golpe en los 136 años de la república. Algunos han tenido éxito, incluido el que instauró una dictadura militar entre 1964 y 1985.

Pero solo el más reciente, que un panel del Tribunal Supremo de Brasil dictaminó que fue orquestado por el expresidente Jair Bolsonaro, terminó con sentencias de prisión para sus líderes, instigadores y seguidores, muchos de los cuales ya están tras las rejas.

En gran medida, el resultado sin precedentes es el resultado del impulso de un hombre.

El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, quien encabezó el caso, se ha convertido en un héroe para algunos brasileños y en un fanático para otros.

En Brasil es más conocido como “Xandão”, o “Gran Alex” en portugués. Casado y con tres hijos, es ampliamente conocido por su brillante cabeza calva y el uso de metáforas futbolísticas, pero también por lo que muchos ven como acciones rápidas y divisivas.

De Moraes, de 56 años, ha enfrentado a políticos, al multimillonario Elon Musk y a seguidores de Bolsonaro que dañaron edificios gubernamentales en Brasilia, la capital, durante un motín en 2023 que los fiscales dijeron fue instigado por el expresidente.

A partir de ahora, los libros de historia brasileños lo reconocerán como el juez del máximo tribunal que lideró un panel de cinco miembros para sentenciar a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión.

Lideró el juicio a pesar de la presión del gobierno de Estados Unidos que sancionó a De Moraes e impuso aranceles a Brasil debido al proceso contra Bolsonaro, un aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

Solo uno de los jueces, Luiz Fux, no estuvo de acuerdo y pidió la absolución de Bolsonaro. Pero la influencia de De Moraes en el caso es tal que el miembro con más años de servicio en la corte, el juez Gilmar Mendes, y el presidente del tribunal, Luis Roberto Barroso, pasaron por la sala del panel al final del juicio únicamente para defender el trabajo de él.

El panel también falló en contra de siete aliados del expresidente, incluidos altos mandos militares.

“Puede que tenga desacuerdos en algunos temas con el juez De Moraes”, dijo José Eduardo Cardozo, exministro de justicia que conoció a De Moraes hace unos 30 años. “Pero en general su postura es rigurosamente recta para quienes entienden el derecho constitucional y defienden el Estado de derecho con vehemencia”.

Para Cardozo, las críticas sobre cómo manejó el juicio de Bolsonaro son “puramente políticas”.

Celso Vilardi, abogado de Bolsonaro, lanzó críticas a De Moraes después de que Fux votó casi completamente en desacuerdo en el caso.

“Estoy reivindicado”, dijo Vilardi a los periodistas el miércoles.

“Este fue un voto técnico”.

Pero antes de convertirse en abogado de Bolsonaro en enero, Vilardi no tenía más que elogios para De Moraes.

Un juez decidido que no titubea

Antes de que comenzara el caso de Bolsonaro, la imagen pública de De Moraes era la de un juez conservador y retrógrado.

Frecuentemente era objeto de burlas en las redes sociales por dos videos. Uno lo muestra destruyendo una pequeña plantación de marihuana con sus propias manos. El otro expone su incomodidad entre indígenas brasileños, quienes bailaban mientras repetían su nombre.

Ahora las redes sociales están llenas de imágenes de De Moraes. El contenido de la derecha muestra al juez pidiendo a las personas su información privada si no quieren ser encarceladas, mientras que los votantes de izquierda lo retratan como Superman, un héroe imparable que se enfrenta a la tarea. Algunos memes se burlan de sus decisiones aparentemente más agresivas cuando su club de fútbol Corinthians pierde.

Amigos, adversarios y colegas han dicho a lo largo de los años que De Moraes no titubea cuando está en servicio.

“La historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, porque el camino aparentemente más fácil, y solo aparentemente, es el de la impunidad, la omisión, dejando cicatrices traumáticas en nuestra sociedad y corroe nuestra democracia”, dijo De Moraes durante la primera semana del juicio de Bolsonaro.

Profesor universitario y exfiscal público, fue nombrado para el máximo tribunal del país en 2017 por el presidente Michel Temer, un conservador, después de un período como su ministro de justicia. En su audiencia de confirmación, algunas personas que se convirtieron en conocidos partidarios de Bolsonaro elogiaron públicamente a De Moraes, como Damares Alves, una líder evangélica que ahora es senadora.

En ese momento, Alves dijo que De Moraes era un juez imparcial y serio que tiene los valores correctos.

Avanzando hasta 2025, muchos de esos aliados de Bolsonaro ahora llaman a De Moraes “comunista” y “dictador” que merece ser destituido e inhabilitado de la corte por supuestamente excederse en la investigación de Bolsonaro, incluyendo ordenar arresto domiciliario para el líder de extrema derecha.

“Tengo que disculparme con mis colegas del Partido de los Trabajadores”, dijo Alves horas antes de que Bolsonaro fuera condenado.

“Dijeron que cambiaríamos de opinión sobre Alexandre de Moraes y tenían razón”.

Uno de los cargos criminales contra el expresidente hace referencia a aliados militares que planeaban disparar contra el juez.

En mayo, el expresidente Temer dijo en una entrevista con el diario Folha de S.Paulo que muchos de los presuntos participantes del complot golpista fueron encarcelados en un inicio, pero luego liberados por De Moraes.

“Él no es un radical”, dijo Temer.

Oponentes responden con peleas y sanciones

Pero no todos están de acuerdo en que hace un buen trabajo, incluidas figuras fuera de Brasil.

“Alexandre de Moraes es un dictador malvado disfrazado de juez”, dijo Musk.

El multimillonario atacó a De Moraes el año pasado después de que el juez amenazó con suspender la red social X en la nación de más de 200 millones de personas.

El desacuerdo involucró una disputa de varios meses con Musk sobre la libertad de expresión, cuentas de extrema derecha y desinformación. Al final, el magnate tecnológico cumplió con todas las demandas de De Moraes, incluyendo bloquear ciertas cuentas de la plataforma, pagar multas pendientes y nombrar un representante legal en Brasil, y el juez restauró el servicio de la red social.

Recientemente, la administración Trump impuso un aumento arancelario del 50% a las exportaciones brasileñas con el apoyo vocal de los hijos de Bolsonaro. Estados Unidos también sancionó a De Moraes por supuesta supresión de la libertad de expresión y supervisar el juicio de Bolsonaro.

Un juez con experiencia en seguridad pública

De Moraes previamente se identificó con administraciones y políticos de centroderecha. Entre 2015 y 2016, fue secretario de seguridad pública del estado de Sao Paulo en un entorno conservador.

Parte de esa experiencia se hizo evidente durante su mandato como presidente del máximo tribunal electoral de Brasil, supervisando las elecciones de 2022.

Sus esfuerzos para combatir la desinformación y proteger la integridad del proceso electoral fueron elogiados por moderados, instituciones internacionales y partidarios del presidente Luiz Inácio Lula da Silva como clave para que se respetaran los resultados.

El papel en el tribunal electoral se sumó a uno que recibió al inicio de la administración de Bolsonaro como relator de una investigación sobre “noticias falsas” centrada en ataques en línea contra miembros del Tribunal Supremo.

De Moraes fue elegido a dedo basado en su experiencia en seguridad en San Pablo.

Las dos investigaciones resultaron en arrestos de figuras políticas, bloqueos de cuentas en redes sociales y demandas contra líderes empresariales, pero de alguna manera también convergieron en el complot golpista.

Al concluir la fase de veredicto y sentencia del juicio de Bolsonaro el jueves, De Moraes hizo un esfuerzo por contener sus emociones cuando su colega Flávio Dino tomó casi cinco minutos para elogiar su trabajo.

“El juez Alexandre ve esto como una línea de meta”, expresó Dino. “Pero habrá otros juicios, otras tareas. Este es un punto alto en su carrera, y tenemos que rendirle homenaje. Eso no es muy común en nuestra comunidad”.

