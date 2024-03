Herzog dice que capturar "vivo o muerto" al líder de Hamás en Gaza es clave para liberar a los rehenes

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha afirmado este lunes que capturar o matar al líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, es un factor determinante a la hora de lograr la liberación de los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista palestino.

"A fin de cuentas, no hay elección. Hay que seguir luchando. Tenemos que capturar a Sinwar, vivo o muerto, para poder ver a los rehenes de vuelta a casa", ha manifestado el mandatario durante un acto oficial en la ciudad de Jerusalén, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Así, ha recalcado que "el mundo debe tomar nota" de que "todo empieza y termina con Sinwar". "Es quien decidió llevar a cabo la masacre del 7 de octubre, es quien buscó derramar la sangre de inocentes y el que trabaja para incendiar toda la región".

Herzog ha apuntado además que Sinwar "hace todo lo posible para arruinar la coexistencia" y "desplegar el terrorismo". "El mundo y la región deben saber que la responsabilidad es suya y que no escapará impune. No se lo permitiremos", ha remachado.

Las palabras del presidente de Israel tienen lugar después de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, afirmara que el grupo islamista "no está interesado en continuar las negociaciones" en Qatar para un alto el fuego, tras lo que medios israelíes afirmaron que la delegación se retiraría de Doha. Sin embargo, fuentes citadas por el diario 'Haaretz' han señalado que parte de la misma se ha quedado en Qatar.

Asimismo, llegan un día después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobara una resolución reclamando un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y exigiendo que se presione a Israel para que se adhiera a esta medida, en el marco de la ofensiva israelí contra el enclave tras los citados ataques perpetrados por Hamás.