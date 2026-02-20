Hess quiere responder a Trump en Milán-Cortina, el hockey busca finalistas

El esquiador freestyle Hunter Hess, al que el presidente Donald Trump llamó "perdedor" en el inicio de estos Juegos Olímpicos de Invierno, busca medalla en halfpipe este viernes, día en el que el torneo de hockey sobre hielo masculino conocerá a sus dos finalistas.

Hess, que había aludido a la tensión política de su país diciendo que llevar una bandera de Estados Unidos en su uniforme olímpico no significaba validar la política de la Casa Blanca, cumplió este viernes en la ronda de clasificación en Livigno, sellando el pase a la final, que tiene lugar el mismo día a las 19:30 locales (18:30 GMT).

"He trabajado muy duro para estar aquí. He sacrificado toda mi vida para llegar a este momento. No voy a dejar que una polémica obstaculice mi camino", aseguró el esquiador freestyle después de validar su boleto a la final y de recrear con una mano una "L", de "loser" (perdedor), en un guiño cómplice a unos seguidores que le aclamaban con una pancarta.

- ¿Otro EEUU-Canadá? -

Después de la victoria de Estados Unidos el jueves en el torneo femenino de hockey sobre hielo al vencer en la prórroga a Canadá, ¿los dos vecinos norteamericanos se enfrentarán también el domingo, como casi todo el mundo espera, en la final masculina?

Por el momento, tienen programadas las semifinales este viernes, donde Canadá se mide a la defensora del título Finlandia, antes de que Estados Unidos juegue contra Eslovaquia.

En un torneo que ha ganado atractivo por la presencia de las figuras de la poderosa NHL, por primera vez después de dos ausencias olímpicas, Canadá y Estados Unidos han sido considerados desde el principio como los grandes favoritos, pero ambos sufrieron muchísimo en cuartos de final para deshacerse, de manera agónica, de República Checa y Suecia, respectivamente.

- Laegreid termina con cinco medallas -

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid, que se hizo viral en el inicio de la competición por confesar una infidelidad conyugal en directo por televisión justo tras ganar un bronce, terminó este viernes su participación olímpica, sumando una quinta medalla (tres platas, dos bronces) con el segundo puesto en los 15 km con salida masiva, donde ganó su compatriota Johannes Dale-Skjevdal.

En el skicross de esquí acrobático, la alemana Daniela Maier consiguió su primer oro olímpico.

Fue en el snowpark de Livigno, donde el susto del día lo dio el esquiador freestyle neozelandés Finley Melville Ives, que sufrió una violenta caída en la ronda de clasificación del halfpipe. Evacuado en camilla, las noticias eran luego tranquilizadoras, con el anuncio de que estaba "estable y animado" tras el gran golpe.

- Coventry valida el modelo -

La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, valoró este viernes de manera muy positiva el desarrollo de Milán-Cortina en siete zonas diferentes de competición.

Para la dirigente zimbabuense, el modelo, con una extensión en 22.000 km² en el norte de Italia y con algunas sedes muy alejadas entre sí, ha sido "un éxito" y las opiniones recabadas entre los deportistas son muy positivas.

Las palabras de Coventry suponen un respaldo tácito a los preparativos de la siguiente edición, en los Alpes franceses en 2030, también con un modelo similar.

- Boicot de Ucrania y República Checa -

La noticia de que diez deportistas rusos y bielorrusos fueron invitados a participar en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina (6-15 de marzo) y que lo podrán hacer con su bandera y su himno si logran un título, siguió generando reacciones este viernes, especialmente desde Kiev.

El Comité Paralímpico Ucraniano anunció que sus deportistas boicotearán la ceremonia de apertura del 6 de marzo en Verona y exigió que no se use en la misma su bandera.

Los deportistas ucranianos sí participarán en las pruebas del evento, donde tradicionalmente cosechan grandes éxitos, pero no habrá dirigentes políticos del país en el mismo como protesta, cuando estamos cerca del cuarto aniversario de la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, con ayuda de su aliado bielorruso.

La República Checa se solidarizó con Ucrania y también anunció su boicot a la apertura paralímpica del 6 de marzo en Verona.