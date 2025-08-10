Heung-min Son debutó en la MLS
Recibió la falta que permitió el empate a Los Angeles FC
- 1 minuto de lectura'
Heung-min Son, quien se convirtió en el refuerzo más caro de la historia de la MLS luego de que Los Angeles FC pagara 22 millones de euros por su pase al Tottenham, ingresó a los 61' del partido disputado en la víspera, solo 3 días después de su arribo a Estados Unidos.
"Estoy un poco decepcionado por no haber sumado los 3 puntos, pero creo que todos se esforzaron mucho. Estoy contento de haber debutado y espero que los goles lleguen pronto", afirmó el delantero surcoreano de 33 años, quien recibió la falta que permitió a Los Angeles FC llegar al empate con un penal convertido por el gabonés Denis Bouanga a los 81'.
"Me estoy preparando para la próxima semana, veremos si puedo ser titular y tener un mayor impacto", agregó Heung-min Son sobre el próximo compromiso de Los Angeles FC, que marcha quinto en la Conferencia Oeste de la MLS. (ANSA).
