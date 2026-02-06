Hezbolá acepta la dimisión del alto cargo de seguridad Wafiq Safa, según fuentes

BEIRUT, 6 feb (Reuters) - El grupo libanés Hezbolá aceptó el viernes la dimisión del alto cargo de seguridad Wafiq Safa, la primera vez que un funcionario de su rango abandona el cargo, según informaron a Reuters fuentes cercanas al grupo

Safa, que dirige la unidad de enlace y coordinación de Hezbolá responsable de colaborar con las agencias de seguridad libanesas, sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Israel en octubre de 2024

Las fuentes afirmaron que Safa había presentado su dimisión hace algún tiempo, pero que la dirección del grupo la aceptó el viernes después de que él insistiera en su decisión. No dieron ninguna razón para su dimisión

Israel y Líbano acordaron un alto el fuego mediado por Estados Unidos en 2024 para poner fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre Israel y Hezbolá, que culminaron con ataques israelíes que debilitaron gravemente al grupo militante respaldado por Irán

Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego

Líbano se ha enfrentado a una presión creciente por parte de Estados Unidos e Israel para que desarme a Hezbolá, y sus líderes temen que Israel pueda intensificar drásticamente los ataques en todo el país devastado para presionar a los líderes libaneses a confiscar el arsenal de Hezbolá más rápidamente

Hezbolá ha librado numerosos conflictos con Israel desde que fue fundado por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982

Conservó sus armas tras el fin de la guerra civil libanesa de 1975-1990, utilizándolas contra las tropas israelíes que ocuparon el sur hasta 2000

Safa, que según los medios de comunicación de Oriente Medio nació en 1960, supervisó las negociaciones que condujeron al acuerdo de 2008 en el que Hezbolá intercambió los cuerpos de los soldados israelíes capturados en 2006 por prisioneros libaneses en Israel. El incidente de 2006 desencadenó una guerra de 34 días con Israel. (Reporte de Laila Bassam, redacción de Enas Alashray; edición de Alex Richardson. Editado en español por Natalia Ramos)