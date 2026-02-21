Hezbolá afirma que la única opción es la "resistencia", tras ataques israelíes

Un alto cargo de Hezbolá llamó este sábado a la "resistencia", la única opción según él para el grupo armado proiraní después de la muerte de ocho de sus miembros en ataques israelíes en el este del Líbano.

Los bombardeos israelíes son regulares en el país, a pesar de un alto el fuego que puso fin en noviembre de 2024 a la guerra entre Israel y Hezbolá. El ejército israelí dice que apunta al movimiento proiraní, al que acusa de rearmarse, y a su aliado palestino, Hamás.

El gobierno libanés ha prometido desarmar a Hezbolá, pero Israel insiste en que se reserva el derecho a defenderse.

El viernes, el ejército israelí afirmó haber atacado centros de mando de Hezbolá en el este de Líbano y objetivos vinculados al grupo palestino Hamás en el sur.

Según Hezbolá ocho de sus combatientes han muerto. El Ministerio de Salud del Líbano dio cuenta de 10 muertos en el este y dos en el sur.

"Lo que sucedió ayer en el Bekaa es una nueva masacre y una nueva agresión", declaró Mahmud Qamati, vicepresidente de la oficina política del movimiento, en un discurso pronunciado en Beirut y transmitido por la cadena de televisión Al Manar, de Hezbolá.

"¿Qué otra opción tenemos para defendernos (...) para defender nuestra tierra, para defender nuestra patria? ¿Qué otra opción tenemos aparte de la resistencia? No tenemos otra", añadió.

En el lugar, un periodista de la AFP vio un bulldózer despejando los escombros y destrozos en un edificio en la zona residencial donde, según una fuente del movimiento, se habían reunido los miembros, que resultaron muertos en el ataque.

Los funerales de dos de ellos, incluido el comandante Husein Mohamad Yaghi, tuvieron lugar en la localidad aledaña de Baalbek. Asistieron cientos de personas ondeando banderas de Hezbolá.