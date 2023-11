Un alto cargo del grupo dice que "el enemigo sionista no ha aceptado la tregua hasta que no ha fracasado en su intento de romper a la resistencia"

MADRID, 24 Nov. 2023 (Europa Press) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, ha afirmado este viernes que se sumará a la tregua de cuatro días pactada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza siempre y cuando el Ejército israelí no lleve a cabo ataques contra el sur de Líbano, tras semanas de enfrentamientos en la frontera.

"Nos sumamos a la tregua decretada en Gaza a condición de que Israel no ataque el sur de Líbano", ha dicho una portavoz del grupo en declaraciones al diario libanés 'L'Orient-Le Jour'. "Si lo hace, ciertamente no vamos a quedarnos de brazos cruzados", ha manifestado, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre estas declaraciones.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, la zona sur del país atraviesa durante las últimas horas un periodo de calma coincidiendo con la entrada en vigor a las 7.00 horas (hora local) de la tregua pactada por Israel y Hamás a cambio de la liberación de 50 personas secuestradas durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo palestino.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), el español Aroldo Lázaro, ha mostrado su "preocupación" por la "intensificación de los intercambios de disparos en la Línea Azul" durante las últimas semanas, al tiempo que ha lamentado que "han causado demasiados muertos, han causado daños significativos y han puesto en peligro el sustento" de la población.

"Como pacificadores, pedimos a los responsables de los intercambios de disparos en la Línea Azul que detengan este ciclo de violencia. Cualquier nueva escalada en el sur de Líbano podría tener consecuencias devastadoras", ha manifestado Lázaro a través de un comunicado. Así, ha reclamado a las partes que "reafirmen su compromiso con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y al cese de hostilidades, al tiempo que buscan soluciones a largo plazo para abordar las causas subyacentes del conflicto".

El vicepresidente del Consejo Ejecutivo de Hezbolá, el jeque Alí Damush, ha manifestado este mismo viernes que "el enemigo sionista no ha aceptado la tregua hasta que no ha fracasado en su intento de romper a la resistencia, romper la voluntad del pueblo de Gaza y expulsarlos de su tierra". "No podrán hacerlo tampoco si renuevan su agresión, ya que la resistencia es firme, capaz y está preparada para la confrontación, sin importar lo que dure", ha señalado.

"Es cierto que los israelíes han matado a más de 14.000 civiles, han herido a decenas de miles de gazatíes y han destruido grandes partes de la Franja, pero no han podido matar el espíritu de la resistencia entre el pueblo de Gaza", ha argüido, antes de insistir en que "el resultado de la resistencia y la paciencia supondrá una victoria al final", tal y como ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.

Damush ha acusado además a Israel de lanzar contra la Franja "una guerra de la máxima brutalidad" y de usar "las armas más letales y destructivas, incluidas armas prohibidas internacionalmente". "Tras más de un mes y medio de bombardeos destructivos y masacres masivas, no ha podido lograr ni uno de sus objetivos declarados. No pudo aplastar a la resistencia, no logró liberar a los prisioneros sionistas --en referencia a los rehenes-- ni pudo proteger sus asentamientos", ha apuntado.

De esta forma, ha insistido en que Israel "se ha visto forzado" a negociar una tregua, a pesar de que la rechazó en un inicio, y ha reseñado que "negoció contra su voluntad". "La resistencia ha sido la que ha impuesto su voluntad al final y ha demostrado que los prisioneros sionistas --en referencia a los rehenes-- no iban a ser liberados sin unas negociaciones indirectas y un intercambio, por lo que la resistencia ha obtenido un importante logro en esta ronda de combates", ha zanjado.

Hezbolá, un grupo apoyado por las autoridades de Irán, está inmerso en unos combates con el Ejército de Israel a raíz de los citados ataques ejecutados por Hamás, en lo que describe como unas operaciones en apoyo a los grupos armados palestinos. La situación ha hecho temer una expansión del conflicto al vecino Líbano e incluso a toda la región.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado hasta ahora más de 14.800 muertos, incluidos más de 6.100 niños, por la ofensiva israelí, mientras que más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre.