Hezbolá ataca Israel y provoca represalias de Tel Aviv y críticas de Líbano

Por Laila Bassam, Yomna Ehab, Nayera Abdallah y Steven Scheer

BEIRUT/JERUSALÉN, 2 mar (Reuters) -

Hezbolá atacó Israel el lunes ‌para vengar el ‌asesinato ⁠del líder supremo de Irán, lo que provocó ataques israelíes sobre Beirut y enfrentó al grupo con los líderes libaneses, que quieren mantener ​al país ⁠al ⁠margen de una guerra regional.

Los ataques israelíes sobre barrios del sur ​de Beirut y el sur de Líbano, controlados por Hezbolá, causaron ‌la muerte de 31 personas, según informó el ​Ministerio de Sanidad del Líbano. ​La gente huyó de los suburbios del sur a pie y en automóvil, lo que colapsó las carreteras. Más de una decena de potentes explosiones sacudieron la capital en torno a las 02:40 hora local (0040 GMT).

La violencia amplió el conflicto ​que se ha extendido por Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el sábado. Hezbolá, ⁠un grupo musulmán chiíta creado por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en 1982, es ‌uno de los principales aliados de Teherán en Oriente Medio.

Israel responsabilizó a Hezbolá de la escalada, después de que el grupo dijera que había lanzado cohetes y drones para vengar "la sangre pura" de Jamenei y en respuesta, según argumentó, a reiterados ataques israelíes.

El ejército israelí dijo que no se habían ‌registrado heridos ni daños en Israel.

El ataque de Hezbolá fue el primero contra Israel ⁠desde la guerra de 2024, mientras que los ataques israelíes a ‌los barrios del sur fueron los más intensos desde ese ⁠conflicto.

"Hezbolá inició una campaña contra Israel durante ⁠la noche y es plenamente responsable de cualquier escalada", afirmó el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, en un comunicado.

"Debemos prepararnos para muchos días de combate prolongado por delante", dijo en un comunicado posterior, en el que ‌señaló que Israel había lanzado una ​campaña ofensiva contra Hezbolá.

