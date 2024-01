El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha asegurado este martes haber llevado a cabo un ataque con proyectiles contra el centro de mando del Mando Norte del Ejército de Israel, en el marco los enfrentamientos desatados en la frontera tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El grupo ha indicado en un comunicado que el ataque ha sido ejecutado en torno a las 9.00 horas (hora local) y ha asegurado que se han registrado "impactos directos", sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada a Hezbolá.

Asimismo, ha destacado que el ataque ha sido ejecutado "en apoyo al firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y su resistencia valiente y honorable", en referencia a la ofensiva militar lanzada por Israel contra el enclave tras los citados ataques por parte de Hamás.

Por su parte, la Corporación Eléctrica de Israel ha confirmado cortes en el suministro en la zona, si bien el Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora, tal y como ha informado el diario 'The Times of Israel'. Las autoridades de Israel confirmaron hace dos semanas daños en la base tras otro ataque por parte de Hezbolá.

Las tensiones entre Israel y Hezbolá, apoyado por Irán, han repuntado tras la muerte a principios de enero del 'número dos' de Hamás, Salé al Aruri, y otros seis miembros de la milicia palestina, incluidos dos altos cargos del brazo armado del grupo, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, en un bombardeo achacado al Ejército israelí contra la capital libanesa, Beirut.