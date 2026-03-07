Hezbolá dice haber enfrentado a soldados israelíes en la frontera libanesa con Siria

La agencia de noticias estatal libanesa ANI informó este sábado que soldados israelíes habían intentado aterrizar a lo largo de la frontera entre Líbano y Siria, donde el movimiento proiraní Hezbolá dijo haber entablado combate con esas tropas.

Israel no ha hecho ningún comentario al respecto por el momento.

"Se están produciendo enfrentamientos en la cordillera oriental (del país), a lo largo de la frontera entre Líbano y Siria (...) para repeler los intentos israelíes de aterrizaje", indicó la Agencia Nacional de Información (ANI).

Si se confirma esta información, se trataría de la operación israelí más profunda en territorio libanés desde noviembre de 2024, cuando tropas de élite detuvieron a un agente de Hezbolá, Imad Amhaz, en Batroun, en el norte del país.

Según ANI, los enfrentamientos tuvieron lugar en Nabi Sheet, en el distrito de Baalbek, donde Hezbolá tiene un bastión.

Hezbolá informó en un comunicado que varios de sus combatientes habían observado "la infiltración de cuatro helicópteros" del ejército israelí "desde la dirección de Siria".

Tras su aterrizaje, "un grupo" de combatientes de Hezbolá "entabló" combate con los soldados israelíes en un cementerio de Nabi Sheet, añadió el movimiento libanés.

"El enfrentamiento se intensificó después de que las fuerzas enemigas quedaran al descubierto", señaló, al afirmar que las tropas israelíes llevaron a cabo intensos ataques antes de iniciar una retirada.

Otro comunicado afirma que combatientes de Hezbolá lanzaron cohetes durante la evacuación de los soldados israelíes.

Nabi Sheet fue blanco de al menos 13 ataques aéreos israelíes el viernes, según ANI.

Estos causaron al menos nueve muertos, según el Ministerio de Salud libanés.

Hezbolá lanzó el lunes un ataque contra Israel arrastrando a Líbano a la guerra en Oriente Medio.

Afirmó que quería "vengar" la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido en las operaciones israeloestadounidenses que desencadenaron el conflicto regional.

Israel lanzó una amplia campaña de represalias en el país vecino.