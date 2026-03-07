Hezbolá en Líbano advierte a residentes del norte de Israel que evacúen

TEL AVIV, 7 mar (Reuters) - El grupo militante chií libanés Hezbolá advirtió el sábado a los residentes de una ciudad del norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, que evacuaran y se dirigieran al sur.

Hezbolá no especificó qué medidas, si es que tenía alguna, pensaba tomar contra la ciudad, situada a solo unos kilómetros de la frontera.

"Advertencia. Se pide a todos los residentes de Kiryat Shmona que evacúen inmediatamente. Diríjanse al sur", dijo en un comunicado.

Líbano se vio envuelto el lunes en la creciente guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, después de que Hezbolá, un grupo alineado con Irán, lanzara cohetes y drones contra Israel. Israel respondió con fuertes ataques en el sur y el este del Líbano y cerca de Beirut.

Decenas de miles de israelíes que vivían en el norte evacuaron sus hogares tras el estallido de la guerra en Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás en 2023, cuando Hezbolá comenzó a lanzar cohetes y otros proyectiles contra las comunidades del norte.

Los residentes regresaron tras el alto el fuego de noviembre de 2024 entre Israel y Hezbolá. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha instado repetidamente esta semana a los israelíes del norte a permanecer en sus hogares, afirmando que el ejército los protegerá. (Reportaje de Alexander Cornwell. Edición de Tomasz Janowski y Mark Potter, Editado en español por Juana Casas)