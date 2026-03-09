Hezbolá informa de un ataque israelí en el este de Líbano

BEIRUT/JERUSALÉN, 9 mar (Reuters) -

Hezbolá dijo el lunes que sus combatientes se enfrentaron con efectivos israelíes en el este de Líbano durante una incursión aérea israelí perpetrada durante la noche, en lo que sería la segunda operación de este tipo en la zona en los últimos días, mientras la guerra entre Israel y el grupo respaldado por Irán entra en su segunda semana.

Un portavoz del ejército israelí no hizo comentarios inmediatos cuando se le preguntó sobre el comunicado de Hezbolá.

Un comunicado de Hezbolá dijo que sus combatientes "Se enfrentaron a los helicópteros y a las fuerzas infiltradas con las armas adecuadas".

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional cuando Hezbolá, fundado por la Guardia Revolucionaria Iraní en 1982, abrió fuego para vengar el asesinato del antiguo líder supremo de Irán, lo que desencadenó una nueva ofensiva israelí contra el grupo.

El ejército israelí mantuvo el lunes sus ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbolá, lo que provocó columnas de humo en toda la ciudad. Reiteró las advertencias a sus residentes para que abandonaran la zona y anunció que tomaría medidas contra una institución financiera de Hezbolá, al-Qard al-Hassan.

Cerca de 400 personas han muerto en Líbano por los ataques israelíes desde el 2 de marzo, según informó el domingo el Ministerio de Sanidad libanés, entre ellas al menos 83 niños y 42 mujeres. La cifra no distingue entre combatientes y civiles.

El ejército israelí anunció el domingo que dos soldados israelíes habían muerto en el sur de Líbano, las primeras bajas del ejército israelí desde que comenzó la guerra.

AMPLIACIÓN DE LOS OBJETIVOS

En su comunicado, Hezbolá dijo que sus combatientes habían observado 15 helicópteros sobrevolando el este de Líbano justo después de medianoche, que dejaron caer a soldados israelíes que se observaron acercándose al territorio libanés desde una zona del lado sirio de la frontera. La región oriental del valle de la Becá, en Líbano, es uno de los bastiones políticos y de seguridad del grupo musulmán chiíta.

El ejército israelí llevó a cabo una incursión aérea en la misma zona, cerca de la aldea de Nabi Chit, durante la noche del viernes al sábado. El Ministerio de Salud del Líbano dijo que 41 personas murieron en los ataques israelíes en la zona de Nabi Chit el sábado.

El ejército israelí dijo que la incursión era una operación para buscar los restos de Ron Arad, un navegante de la fuerza aérea israelí desaparecido en Líbano desde 1986, pero no se encontraron restos relacionados con él.

Cientos de miles de personas en Líbano han huido de sus hogares desde el inicio de la guerra, saliendo en masa del sur del Líbano, de mayoría musulmana chií, y de los suburbios del sur conocidos como Dahiyeh.

Israel también ha lanzado ataques fuera de esas zonas.

El domingo, un ataque con drones israelíes alcanzó un hotel en el distrito costero de Rouche, en Beirut. El ejército israelí dijo que el ataque mató a cinco altos mandos de lo que describió como el Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní.

El ejército israelí ha enviado más soldados al sur de Líbano desde el inicio de la guerra, estableciendo lo que describió como posiciones defensivas avanzadas para protegerse de los ataques de Hezbolá contra Israel.

Israel había mantenido soldados en cinco posiciones en el sur del Líbano desde la guerra con Hezbolá en 2024. (Información de Alexander Cornwell y Steven Scheer en Jerusalén; Abdelaziz Boumzar y Maya Gebeily en Beirut; Tala Ramadan y Ahmed Elimam en Dubái; redacción de Tom Perry; edición de Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)