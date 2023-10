El secretario general adjunto del partido milicia chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, ha asegurado que el grupo participará cuando así lo juzgue la cúpula de la organización, y en las condiciones que marquen sus líderes, en la campaña desencadenada por Hamás desde el pasado sábado contra Israel, y tras una semana de escaramuzas en la frontera libanesa-israelí.

"Todo el mundo quiere saber qué vamos a hacer. Pero conocemos nuestras responsabilidades", ha declarado Qassem durante una gran concentración en el sur de Beirut en respaldo a Hamás y a la población palestina. "Vamos a participar en esta operación de acuerdo con nuestros planes y según nuestros términos, a su debido tiempo", ha asegurado durante la concentración, recogida por el diario 'L'Orient le Jour'.

La frontera entre Líbano e Israel lleva siendo escenario de incidentes desde el pasado domingo, el segundo día de la operación de Hamás.

Este pasado miércoles, por ejemplo, al menos tres personas resultaron heridas a causa de los ataques llevados a cabo por Israel contra territorio libanés en respuesta al disparo de un misil anticarro contra un puesto de control cerca de la frontera, suceso por el que Hezbolá ya ha reclamado la autoría.

Por su parte, el primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha avisado de que su país se encuentra ahora mismo en el "ojo de la tormenta" y que los incidentes en la frontera están despertando una "enorme preocupación" en el seno del Gobierno libanés, debilitado tras años de fricciones políticas.

"Estoy en contacto no solo con agentes de inteligencia que nos han pedido que intervengamos para calmar la situación, sino también con influyentes fuerzas políticas en Líbano, a las que he pedido contención para que no caigan en la trampa de los tejemanejes israelíes", ha añadido en declaraciones recogidas por Al Yazira.