Hezbolá pide a los países árabes que respalden a Hamás en las inminentes negociaciones de paz con Israel

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha instado este domingo a los países árabes a respaldar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) palestino en las inminentes negociaciones con Israel para un alto el fuego en la Franja de Gaza.

"Apoyamos y respaldamos la postura adoptada por el movimiento Hamás en consulta y coordinación con el resto de las facciones de la resistencia palestina respecto al plan de (Donald) Trump", ha afirmado el grupo libanés en un comunicado recogido por la televisión libanesa Al Mayadín.

Hezbolá destaca que la "cautela" de Hamás cumple con "los principios de la causa palestina y la no renuncia a los derechos del pueblo palestino".

Por ello pide a los países árabes e islámicos que "respalden" la postura de Hamás "y a todas las fuerzas de la resistencia".

"El consenso nacional palestino, basado en los derechos nacionales legítimos, es el marco sobre el cual deben basarse las negociaciones", ha subrayado Hezbolá, que destaca que este proceso debe propiciar la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, impedir el desplazamiento de sus habitantes y permitir que ellos mismos gestionen sus asuntos.

Este mismo domingo, los gobiernos de Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Qatar y Egipto han publicado una declaración conjunta en la que apoyan la postura de Hamás y recuerdan que Trump ha instado a Israel a "cesar de inmediato los bombardeos".

La propuesta de Trump "es una oportunidad real de lograr un alto el fuego integral y sostenible", atender la "crítica situación humanitaria" de la población gazatí y de crear una administración técnica palestina para gobernar el enclave palestino.

Destacan igualmente que permitirá la liberación de los rehenes, el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza y reunificar Gaza y Cisjordania con garantías de seguridad para las dos partes teniendo como horizonte la solución de los dos estados.